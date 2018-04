Freejazz-pianist Cecil Taylor (89) overleden

De Amerikaanse jazzpianist Cecil Taylor is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was een pionier van de freejazz, een stijl waarbij vrij wordt geïmproviseerd.

De kettingrokende Taylor stierf in zijn huis in Brooklyn, New York. Hij stond erom bekend dat hij het toetsenbord keihard aframmelde, daarbij alle toetsen van links tot rechts gebruikend, wat een unieke muzikale taal opleverde.

Billie Holiday

Als 6-jarig kind zat hij al aan de piano en moest hij van zijn moeder zes dagen per week oefenen. Later ging hij naar het conservatorium. In 1956 vormde hij zijn eigen band en later speelde hij ook met trombonist Roswell Rudd.

Taylor heeft zestig jaar lang opgetreden en opnames gemaakt. In 2009 trad hij nog op op het North Sea Jazz festival.

Zelf zei hij dat hij ernaar streefde dat zijn publiek in ademnood kwam. Hij zei dat hij die aanpak had afgekeken van Billie Holiday, die hij voor het eerst hoorde zingen toen hij 16 was en die diepe indruk op hem maakt. Je moet spelen of het je laatste optreden is, vond Taylor.