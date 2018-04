Werkzaamheden A6 jaar eerder klaar

De verbreding van de A6 tussen Almere-Havendreef en Almere Buiten-Oost is een jaar eerder klaar dan gepland. Eind dit jaar kunnen mensen naar verwachting al over de nieuwe weg richting Lelystad rijden. Halverwege volgend jaar zijn ook de werkzaamheden richting Amsterdam afgerond.

Volgens Omroep Flevoland is de weg eerder klaar doordat het werk eerder is gestart en ingewikkelde werkzaamheden sneller gingen dan gepland. Ook verliep de samenwerking tussen de betrokken provincies en de verschillende aannemers boven verwachting goed.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat noemt het een enorme opsteker voor Almere en de regio: "Dat we de extra rijstroken op de A6 een jaar eerder kunnen gebruiken dan gepland is belangrijk voor de mensen die hier elke dag langs rijden. En het is goed voor de economie van deze regio."