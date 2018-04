'Ouders onzekerder dan vroeger over kinderen met tablets en smartphones'

Ouders weten vaak niet wat ze aan moeten met het mediagebruik van hun peuters en kleuters, blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek van Stichting Mediawijzer. Zorgen over beeldschermgebruik van kinderen zijn zo oud als beeldschermen zelf. Wat is dan het belangrijkste verschil tussen de zorgen van vroeger en de zorgen van nu?

In 1999 waarschuwde de vereniging voor Amerikaanse kinderartsen (AAP) voor de schadelijke effecten van tv-kijken op kinderen onder de 2 jaar. Zij zagen dat voor elk uur dat een peuter tv-kijkt, het kind 52 minuten minder communiceert met zijn ouders of broertjes en zusjes. Praten en spelen stimuleren juist de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van een kind.

Overgewicht en agressief gedrag

Ook waarschuwde de AAP voor overgewicht, slaapproblemen, concentratieproblemen en agressief gedrag wanneer kinderen de hele dag voor de buis hangen. Een paar pijnpunten van zulke eerdere onderzoeken komen ook terug in het nieuwe onderzoek van Mediawijzer. Volgens pedagoog Pedro de Bruyckere vragen ouders zich bijvoorbeeld af: krijgen mijn kinderen wel genoeg beweging? Worden ze niet te snel afgeleid? Hebben ze nog genoeg sociale contacten?

Volgens De Bruyckere zijn ouders ten eerste veel onzekerder over hoe ze kinderen moeten opvoeden. "Een paar generaties geleden was het normaal dat ouders aan hun kinderen doorgaven hoe je kinderen opvoedt. Het was een stukje eenduidiger."

Tegenwoordig werken beide ouders vaak en is er minder ruimte om kennis over opvoeding door te geven, wat leidt tot veel twijfels en onzekerheid. "Ouders vragen zich constant af: doe ik het wel goed?", zegt De Bruyckere. Die onzekerheid uit zich onder meer in de omgang met digitale media. "Ouders zien dat tablets en smartphones hun leven makkelijker maken, maar ze voelen zich ook schuldig omdat ze denken dat het schadelijk is voor hun kind."

Groter media-aanbod

Daarnaast is het media-aanbod veel groter geworden. De Bruyckere, geboren in 1974, herinnert zich nog dat er vroeger maar twee zenderswaren waar hij als kind naar kon kijken. Dat is nu veranderd: kinderen hebben 24 uur per dag toegang tot alle informatie van de wereld via tv en internet. Dat heeft mediagebruik vele malen intensiever gemaakt, en daarmee ook de zorgen vergroot.

Daarnaast denkt De Bruyckere dat nieuwe technologie niet langer direct door iedereen omarmd wordt, maar dat de bevolking er veel sceptischer over is geworden. "Vier tot zes jaar geleden was alle nieuwe technologie die uitkwam fantastisch. Er waren wel een paar kritische stemmen, maar dat zijn er nu veel meer." Mensen zijn zich veel bewuster van de ongezonde kanten van overmatig mediagebruik.

De Bruyckere noemt dat technology backlash. "Wat dat betreft passen de zorgen van ouders over technologiegebruik van kinderen helemaal in de tijd van nu."