Hoe vies zijn de plopkappen van NPO Radio 1?

Toch valt het mee hoe vies de plopkappen daadwerkelijk zijn. "We zien lage aantallen, zo'n 11 tot 15 kolonies, dat is eigenlijk best normaal en geen reden tot zorg", zegt De Cock.

"Wat vooral belangrijk is, is of er E.coli voorkomt, de poepbacterie. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Die hebben we niet gevonden. Jullie zijn bij de NPO eigenlijk best wel goed met de hygiëne."