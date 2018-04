JFK's aanvalsplan uit Cubacrisis te koop

De kaart waarmee president Kennedy een cruciale afweging maakte tijdens de Cubacrisis wordt geveild. Op het document staan de negen doelwitten afgebeeld die de VS bij een escalatie zou hebben aangevallen.

Kennedy raadpleegde de kaart op 27 oktober 1962, op het hoogtepunt van de crisis. De Cubanen hadden net een Amerikaans spionagevliegtuig uit de lucht geschoten en de president moest bedenken wat zijn reactie zou zijn.

Op de kaart staat afgebeeld wat de VS had kunnen treffen: MiG-vliegtuigen, kruisraketten en marineschepen. Een aanval zou hebben bestaan uit 500 bomvluchten en een invasiemacht van 90.000 man. Dat was vrijwel zeker het begin van de Derde Wereldoorlog geweest.