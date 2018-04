Belgische partij wil 'gematigde' sharia invoeren

Een opmerkelijk voorstel van de Belgische partij Islam: de Franstalige politieke partij wil gescheiden openbaar vervoer voor mannen en vrouwen. Het past volgens stichter en lijsttrekker Redouane Ahrouch in een breder plaatje, namelijk de invoering van een volledig islamitische staat in België.

Islam is nu nog een zeer kleine partij, met raadsleden in twee deelgemeenten van Brussel. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wil de partij op veel meer plaatsen voet aan de grond krijgen. Islam is dan in zeker 14 Brusselse en 14 Waalse gemeenten verkiesbaar.

De plannen van de partij krijgen nu veel aandacht in Belgische media. Ahrouch zegt dat bij een islamitisch België ook de invoering van de sharia hoort, de islamitische wetgeving. Al moet dat niet in strijd zijn met de Belgische grondwet, verklaart hij. "Met de invoering van de sharia bedoelen we de weg van de profeet en van onze religie." Hij zegt geen handen af te willen hakken of vrouwen te willen verplichten een hoofddoek te dragen.