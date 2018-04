VS straft Russische oligarchen en bedrijven voor slecht gedrag wereldwijd

De Amerikaanse regering heeft nieuwe strafmaatregelen uitgevaardigd tegen 38 Russische bedrijven, hoge regeringsmedewerkers en oligarchen, onder wie enkele vertrouwelingen van president Poetin. Met de nieuwe sancties wil Washington het Kremlin niet straffen voor één vergrijp, maar voor "het groeiend aantal boosaardige activiteiten van Rusland in de wereld".

Een woordvoerder in Washington verduidelijkte: "Rusland probeert westerse democratieën te destabiliseren, steunt het Assad-regime dat in Syrië verantwoordelijk is voor de dood van kleine kinderen door de inzet van chemische wapens, maakt zich schuldig aan cybercriminaliteit en probeert verkiezingen in het Westen te beïnvloeden".

Moskou heeft inmiddels laten weten dat de getroffen bedrijven kunnen rekenen op staatssteun. Een parlementslid noemde de sancties "ongegrond en onvriendelijk".

Koerswijziging

De regering-Trump zegt dat de sancties niet zijn gericht tegen het Russische volk, maar de autoriteiten ertoe moeten bewegen om hun koers te wijzigen. "Niemand treedt harder op tegen Rusland dan wij", zei president Trump dinsdag al bij een persconferentie.

Veel van de getroffen zakenlieden en bedrijven zijn actief in de energiesector, waaronder de schoonzoon van Poetin en het staatsgasbedrijf Gazprom. Ook aluminiummagnaat Oleg Deripaska, die betrokken was bij schimmige transacties met Paul Manafort, een voormalige campagneleider van Trump, staat op de nieuwe zwarte lijst.

Bevroren tegoeden

Onder de strafmaatregelen worden de tegoeden bevroren die de betrokkenen in de VS hebben ondergebracht en is het Amerikanen verboden om zaken met de Russen te doen.

Vorige maand trof de VS Rusland ook al met sancties, Bovendien stuurde de VS tientallen Russische diplomaten naar huis en werden twee consulaten gesloten, onder meer vanwege de vergiftiging van de Russische oud-spion Skripal en diens dochter. Rusland wordt verantwoordelijk gehouden voor die aanslag.