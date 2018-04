Utopia gaat toch door, 'verstandige zet van SBS'

Wie het succes van Utopia analyseert, komt onvermijdelijk uit bij Big Brother, de moeder aller reality-programma's dat ook werd bedacht door John de Mol. "Big Brother was iets nieuws, de eerste twee seizoenen waren een ongekend succes", memoreert Vergouwen. "Daarna kwamen er veel kopie├źn, zoals De Bus en wat later De Gouden Kooi. Er bleef altijd een markt voor reality-televisie."

Volgens Vergouwen blijft een groot publiek behoefte hebben aan het kijken naar een soap met 'echte mensen'. "Kijken naar je dagelijkse huisvrienden of juist naar mensen aan wie je je enorm kunt ergeren."

Ook houden tv-kijkers van vaste patronen, stelt Vergouwen. "Er zijn veel mensen die om 19.30 uur naar iets anders willen kijken dan DWDD of het NOS Journaal. Voor de een is Matthijs van Nieuwkerk de huisvriend, voor de ander zijn het de bewoners van Utopia."

Van hartje winter naar lentezon

Utopia 2 start met vijf inwoners waar een voor een nieuwe bewoners aan worden toegevoegd. Alles zal opnieuw moeten worden opgebouwd. "Net als in de eerste serie beginnen bewoners met niets en zullen ze alles moeten opbouwen", zegt Vergouwen. "Het verschil met toen is wel dat de eerste aflevering nu in de lente wordt uitgezonden en niet hartje winter."

Vergouwen is benieuwd wat het gaat doen met de kijkcijfers. "Ik ben benieuwd of ze de 600.000 kijkers kunnen vasthouden. In de zomer kijken mensen nou eenmaal minder televisie."

De eerste bewoners in Utopia 2 krijgen alleen een oude telefoon met 25 euro beltegoed, 250 euro cash en een paar planken om hun ideale samenleving op te bouwen. "De eerste periode is altijd het spannendst", zegt Vergouwen. "We gaan weer van back to basics-tv genieten."