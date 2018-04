Voortvluchtige maffiabaas na 2 jaar opgepakt in Italië

Pelle komt oorspronkelijk uit de stad San Luca. Hij was de zoon van Antonio Pelle, die tot zijn dood in 2009 tot de top van de 'Ndrangheta-organisatie behoorde.

Giuseppe Pelle had de leiding over de Pelle-Vottari clan. De clan was verwikkeld in een vete met de Nirta-Strangio clan. In augustus 2007 liep de ruzie uit de hand, toen zes leden van de Pelle-Vottari clan werden doodgeschoten voor een Italiaans restaurant in het Duitse Duisburg. Volgens de Italiaanse politie heeft Pelle niets met deze zaak te maken.

Machtigste Italiaanse maffia-organisatie

De 'Ndrangheta wordt gezien als de machtigste maffia-organisatie uit Italië. De organisatie domineert ook de cocaïnehandel in Europa. Leden van de 'Ndrangheta zijn ook in Nederland actief geweest. Ze verstopten drugs in bloemen bij de bloemenveiling van Aalsmeer en lichtten bloemenhandelaren op met financiële constructies.