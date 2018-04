Taliban sluiten scholen uit wraak voor dood Taliban-leider

De raciaal-islamitische Taliban-militie heeft in de oostelijke provincie Logar dertig scholen gesloten. Tienduizenden kinderen krijgen daardoor geen onderwijs meer.

Volgens een woordvoerder van de provincie willen de Taliban zo wraak nemen voor de dood van een van hun leiders en een aantal medestrijders bij gevechten met het Afghaanse leger.

In het noorden van Afghanistan houdt de Taliban al langer scholen dicht. Alleen al in de provincie Kunduz zou het om vijfhonderd scholen gaan, de helft van het totaal aantal scholen in deze provincie.

Hier zou de sluiting het gevolg zijn van het voornemen van de regering om salarissen van leraren voortaan naar hun bankrekeningen over te maken. De Taliban willen dat de salarissen naar hen wordt overgemaakt, zodat zij het aan de leraren kunnen overdragen.