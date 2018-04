Dode bij nieuwe botsingen langs grens Gaza-Israël

In het grensgebied tussen Israël en Gaza is een Palestijn gedood en zijn zeker veertig gewonden gevallen bij botsingen tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger. Zeker vijf gewonden verkeren in levensgevaar, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Aan de Palestijnse kant steken activisten autobanden in brand om een rookgordijn op te trekken voor de scherpschutters aan de overkant van de grens. Israëlische militairen reageren met waterkanonnen en traangasgranaten en er wordt ook met scherp geschoten.

Onder dekking van de rook wagen tientallen Palestijnen zich vlak bij de grens, ondanks waarschuwingen van de Israëlische militairen dat ze daarmee hun leven op het spel zetten. Duizenden Palestijnen kwamen eerder vandaag naar de tentenkampen van demonstranten in het grensgebied. De Palestijnse Hamas, die Gaza bestuurt, heeft vandaag uitgeroepen tot de tweede grote dag van een geplande lange reeks van protesten tegen de Israëlische blokkade van het gebied.

Vorige week vrijdag vielen bij soortgelijke confrontaties aan de grens twintig doden en ruim 1400 gewonden aan Palestijnse zijde. Volgens Israël waren alle dodelijke slachtoffers Palestijnse militanten.