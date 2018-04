Puigdemont vrij in afwachting van besluit over uitlevering

Puigdemont riep Madrid op om direct alle Catalaanse separatisten die "als politieke gevangenen" worden vastgehouden, vrij te laten. Verder zei de separatistenleider dat Madrid een dialoog moet beginnen met de Catalaanse politieke leiders.

Borgsom

Het Openbaar Ministerie van Sleeswijk-Holstein maakte om 11.15 uur bekend dat Puigdemont per direct de gevangenis uit mocht, omdat hij zijn borgsom heeft voldaan. Puigdemont moet zich een keer per week melden bij de politie en hij mag Duitsland niet verlaten.

Spanje wil de oud-regiopresident van Catalonië, die eind vorig jaar een illegaal referendum over afscheiding van Catalonië organiseerde, berechten wegens rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld.

Om aan de Spaanse justitie te ontkomen, vluchtte Puigdemont in december naar België. Hij werd door de Duitse politie opgepakt op de terugweg uit Finland, waar hij aan een politieke discussie had deelgenomen.

Corruptie

Gisteren bepaalde de Duitse rechter dat Puigdemont de uitspraak over het Spaanse uitleveringsverzoek in vrijheid mag afwachten. Ook mag de Catalaan alleen worden uitgeleverd, als Spanje hem aanklaagt wegens corruptie, ofwel misbruik van gemeenschapsgeld. De belangrijkste aanklacht, die van rebellie, is door de rechtbank terzijde geschoven, omdat dat vergrijp in het Duitse wetboek niet expliciet omschreven wordt.

Een Duitse advocaat van Puigdemont zei na de korte toespraak van de Catalaan dat hij de Duitse rechter er nu van wil overtuigen ook de aanklacht van corruptie te laten vallen zodat uitlevering van de baan is.

Op misbruik van publiek geld staat in Spanje een maximumstraf van acht jaar.