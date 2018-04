Podcast #DeDag: kun je een kreeft humaan bereiden?

Het kreeftseizoen is afgelopen week van start gegaan. Hollandse kreeften uit de Oosterschelde belanden nu weer op de borden. Tot 15 juli, dan is het seizoen afgelopen.

Je kunt de geschaarde diertjes in dure restaurants bestellen, maar ook thuis is een kreeft zo bereid. Maar hoe doe je dat? Daarover hadden we het in Podcast De Dag met Petra Possel van het kookprogramma Mangiare! op NPO Radio 1. Vanavond hebben ze om 19.30 uur een speciale uitzending vanuit Veere in Zeeland. "Daar springt de kreeft bijna vanuit het Veerse Meer op je bord", vertelt Possel.

'Gillen'

Als je het over kreeften hebt, gaat het vaak ook over de manier van bereiden. "Er komen altijd wel wat e-mails binnen van mensen die zich zorgen maken om het dierenleed", vertelt de radiomaker. Een veel gehoord verhaal is dat de kreeften 'gillen' als ze de pan in gaan. "Dat is echt een broodje aap. Wat je hoort is het geluid van de stoom die ontsnapt uit de schaal van de kreeft."

"Het is natuurlijk wel zo dat hij op een bepaalde manier pijn heeft als hij gedood wordt", vervolgt Possel. "Maar er zijn allerlei manieren om zo diervriendelijk mogelijk te slachten. Topkoks doden kreeften nu vaak snel met een messteek voordat hij de pan in gaat."

Verder in De Dag