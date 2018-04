Proces oud-president Zuma uitgesteld: 'Ik ben onschuldig!'

Wapendeal

De 75-jarige Jacob Zuma staat terecht wegens een corrupte deal met de Franse wapenfabrikant Thales in de jaren negentig, ruim voordat hij president werd. Hij zou daarbij een grote som aan steekpenningen hebben aangenomen. Aanklagers trokken de aanklachten in 2009 in, kort voordat Zuma als president werd be√ędigd.

In 2016, toen Zuma's positie verzwakt was als gevolg van een reeks nieuwe schandalen, is de smeergeldzaak weer op de rol gezet. Vandaag, minder dan twee maanden na Zuma's gedwongen aftreden, was de eerste procesdag. Dat wordt gezien als een teken dat Zuma geen steun meer heeft van machtige politici. Hij kan alleen nog rekenen op zijn achterban in Kwazulu-Natal.