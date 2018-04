Feyenoordheld Dirk Kuijt gaat voetballen bij Quick Boys

Dirk Kuijt gaat dit seizoen nog meevoetballen met Quick Boys, de club waar hij assistent-trainer is. Dat melden bronnen rond de oud-Feyenoorder.

Na het wegsturen van Yordi Teijsse heeft de club een spitsenprobleem, terwijl de Katwijkers nog volop meedoen om de titel in de derde divisie.

Kuijt traint al weken mee met de selectie van Quick Boys, de club waar hij ook zijn voetbalcarrière begon.

Promotie

Kuijt heeft zich eerder dit seizoen al laten inschrijven als spelend lid bij de KNVB. Het doel van Quick Boys is om te promoveren naar de tweede divisie. Dat kan door het behalen van het kampioenschap, maar ook via een periodetitel. De Katwijker club komt dan in de nacompetitie terecht. Quick Boys staat met nog acht wedstrijden te gaan tweede, op vijf punten van koploper Spakenburg.

De training van Quick Boys was gisteravond niet toegankelijk voor de pers, schrijft Omroep West. Die noemt de kans groot dat Kuijt zaterdag al meedoet.

Quick Boys-voorzitter Henk-Jan van Maanen zegt niet op de hoogte te zijn van de terugkeer van Dirk Kuijt en verwijst naar trainer Gert Aandewiel. Die was niet bereikbaar voor commentaar.