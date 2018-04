Auto te water bij Brakel: één dode, mogelijk meer

Bij het veerpontje in Brakel is gisteravond laat een auto in de Waal terechtgekomen. Toen de brandweer die op de wal had getakeld, bleek er een dode man in te zitten.

Gisteravond rond 22.50 uur meldden getuigen dat ze lampen van een auto onder water zagen bij de Veerdam, bij de pont naar Herwijnen. Daarna verdween de wagen uit zicht.

Kopje onder

Volgens de getuigen zwom er iemand in de rivier, die op een gegeven moment kopje onder ging en niet meer boven kwam.

Hulpdiensten zochten met duikers en boten, waaronder de veerpont. Twee uur na de melding werd de auto gevonden en opgetakeld.