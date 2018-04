Raad Loon op Zand weer geïnstalleerd, eerste keer 'niet rechtsgeldig'

De negentien gemeenteraadsleden van Loon op Zand zijn gisteravond opnieuw geïnstalleerd, een week na de eerste keer. Er was twijfel gerezen of de procedure de vorige keer wel correct was.

Als dat niet zo zou zijn, dan zouden besluiten van de nieuwe gemeenteraad mogelijk niet rechtsgeldig zijn. Daardoor kunnen ze makkelijk aangevochten worden.

Bij de eerste installatie was burgemeester Hanne van Aart ziek. Zij kon daardoor de nieuwe raadsleden niet de gelofte of eed afnemen.

Na overleg met de provincie werd besloten om het langszittende raadslid, Bertus Kemmeren, dat in haar plaats te laten doen. Die constructie werd onlangs ook toegepast in Stadskanaal, dat geen burgemeester heeft.

Vacuüm

Alleen ontstond in Loon op Zand na afloop twijfel. "In het vacuüm tussen het afscheid van de oude gemeenteraad en het installeren van de nieuwe raad is mogelijk niemand rechtsgeldig bevoegd om een burgemeester te vervangen als voorzitter van de gemeenteraad", schreef de gemeente.

De provincie vond dat het zekere voor het onzekere moest worden genomen en meldde dat de ceremonie opnieuw moest.