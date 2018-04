Wekdienst 6/4: Zuma voor de rechter en banken praten over klimaat

Wat heb je gemist?

President Trump is van plan om tussen de 2000 en 4000 militairen van de Nationale Garde naar de grens met Mexico te sturen. Afgelopen week zei hij al in het Witte Huis dat hij militairen naar de grens stuurt zolang zijn gedroomde muur daar niet staat. Aan boord van de Air Force One noemde Trump tijdens een binnenlandse vlucht voor het eerst aantallen. Hij is van plan ze daar te houden tot een "groot gedeelte van de muur is gebouwd".