Tienduizenden Slowaken eisen diepgaand onderzoek naar moord journalist

Tienduizenden betogers hebben in meerdere Slowaakse steden een onafhankelijk onderzoek geëist naar de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin, eind februari. Volgens de betogers is hiertoe is het ontslag van politiechef Tibor Gasper noodzakelijk.

Het was een van de grootste demonstraties sinds de protesten over de moorden begonnen. Er zijn geen officiële cijfers bekendgemaakt, maar lokale media zeggen dat alleen al in Bratislava zo'n 45.000 demonstranten op de been waren. Er werden daar 2 minuten stilte gehouden. Vorige maand nog werd in massale demonstraties het vertrek geëist van premier Fico, die vervolgens ook opstapte.

Huurmoord

Fico wees partijgenoot Peter Pellegrini aan als zijn opvolger en zijn sociaaldemocratische partij bleef daarmee aan de macht. Het opstappen van Fico maakte echter geen einde aan de woede van de betogers.

Demonstranten eisen nu dat ook politiechef Gasper, die zij wantrouwen, vertrekt. Bovendien willen ze dat er een wetswijziging komt die moet voorkomen dat de minister van Binnenlandse Zaken zijn opvolger kan aanstellen. Zo moet een onafhankelijk onderzoek worden gegarandeerd.

De 27-jarige journalist Kuciak onderzocht banden tussen Fico en de Italiaanse maffia-clan 'ndrangheta. Nog altijd is niemand in de moordzaak in staat van beschuldiging gesteld. Volgens aanklagers gaat het om een huurmoord.