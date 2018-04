Leraren krijgen nog altijd te weinig salaris: 'Zijn er klaar mee'

"Den Haag wijst naar de schoolbesturen en de besturen wijzen naar Den Haag", zegt Roovers. "Maar wij zijn er wel een beetje klaar mee als leraren. Al tien jaar merken wij niets van investeringen."

In de Tweede Kamer wordt - inderdaad - gewezen naar de schoolbesturen. "Wat mis is gegaan, is dat we tien jaar geleden afspraken hebben gemaakt en dat de PO-Raad die afspraken niet is nagekomen", zegt CDA-Kamerlid Michel Rog.

De PO-Raad, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, zei eerder dat extra geld uit Den Haag naar de salarissen is gegaan. Vandaag voegt de raad daaraan toe dat schoolbesturen te weinig geld hebben omdat de kosten van het onderwijs harder stijgen dan de inkomsten. Schoolbesturen zouden de lasten niet meer kunnen dragen.