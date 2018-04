Puigdemont op borgtocht vrij in Duitsland

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag de uitspraak over zijn mogelijke overlevering aan Spanje in vrijheid afwachten. Dat heeft een rechtbank in Duitsland besloten. De borgsom bedraagt 75.000 euro.

Bovendien heeft de rechter bepaald dat de oud-regiopresident alleen kan worden overgeleverd aan Spanje als dat land hem slechts aanklaagt wegens corruptie. De aanklacht voor rebellie is door de Duitse rechter terzijde geschoven.

Corruptie

In de Duitse wet staat rebellie niet expliciet omschreven. Als Spanje Puigdemont alleen zou aanklagen voor corruptie, kan een overlevering wel tot stand komen. De Duitse rechtbank heeft daar nog geen beslissing over genomen.

De Spaanse regering zegt het oordeel van de Duitse rechtbank te respecteren. Madrid zegt erop te vertrouwen dat de Spaanse justitie passende maatregelen zal nemen om de Spaanse wet te handhaven.

Gps-zender

Puigdemont werd eind maart net over de Deense grens in Duitsland opgepakt toen hij met de auto van Finland naar zijn ballingsoord Brussel probeerde te reizen. Terwijl hij in Scandinaviƫ meedeed aan politieke discussies, bleef de Spaanse recherche hem in de gaten houden. De geheime dienst plakte een gps-zender op zijn auto, waarmee hij makkelijk gevolgd kon worden.

Na zijn arrestatie gingen duizenden Catalanen de straat op om zijn vrijlating te eisen. Bij harde confrontaties tussen betogers en politie raakten honderd mensen gewond.