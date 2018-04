Plantenkweker uit De Lier niet langer verdachte in liquidatiezaak

Het Openbaar Ministerie heeft de 31-jarige plantenkweker uit De Lier vrijgelaten die was aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie, vorige week, in Amsterdam-Noord.

Volgens het OM heeft het politieonderzoek geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd van mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie. Hij wordt niet meer verdacht van medeplichtigheid aan de liquidatie.

Het Openbaar Ministerie zegt dat nog niet duidelijk hoe dna van de man uit De Lier (Zuid-Holland) terecht is gekomen op een van de twee wapens die werden gevonden na de aanhouding van de 41-jarige Shurandy S. Hij wordt ervan verdacht dat hij de fatale schoten heeft gelost op Reduan B., de broer van de kroongetuige in de zaak over de zogenoemde Mocro-maffia.

Match van dna

De familie van de plantenkweker was verbijsterd over de arrestatie. Zij legden een verband met een ongeval, zo'n twee weken geleden. Toen reed er een auto de sloot in, vlak bij het bedrijf van de plantenkweker. Hij zou de bestuurder uit de auto hebben geholpen. De automobilist sloeg daarna op de vlucht.

Dat er een match was tussen het dna op het wapen en de plantenkweker, komt doordat dna van de kweker is opgenomen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Tegen de NOS wil een woordvoerder van het OM niet zeggen waarom zijn dna is geregistreerd. Dna wordt afgenomen bij misdrijven waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat en in sommige gevallen ook misdrijven met een lagere maximum celstraf.

De overige drie verdachten die in het onderzoek naar de liquidatie zijn aangehouden, zitten nog in volledige beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.