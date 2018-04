Zoekmachine met wachtwoorden toch doorzoekbaar

De zoekmachine met gelekte Nederlandse gebruikersnamen en wachtwoorden staat nu toch online. Vorige week zocht een programmeur contact met het AD met de mededeling dat hij gegevens uit verscheidene datalekken doorzoekbaar ging maken. Later op de dag besloot hij daar van af te zien. Nu, bijna een week later, staan de inloggegevens van honderdduizenden Nederlanders toch deels online.

Wie zoekt in de database, kan gegevens van medewerkers van onder meer het Openbaar Ministerie, de Tweede Kamer en de NPO zien. Wel zijn de inlognamen en wachtwoorden deels onzichtbaar gemaakt, zodat kwaadwillenden niet zomaar kunnen inloggen.

Op zijn website vertelt de programmeur dat hij vorige week nog vreesde voor juridische stappen. Nu zijn die zorgen weggenomen. Ook heeft hij besloten om binnenkort Belgische gegevens op zijn site te zetten. Zijn belangrijkste drijfveer is mensen duidelijk maken dat ze hun persoonlijke informatie goed moeten beveiligen en hun wachtwoorden tijdig moeten veranderen.

De gegevens in de zoekmachine zijn afkomstig uit verscheidene datalekken. In 2012 werd LinkedIn bijvoorbeeld gehackt en zijn er 160 miljoen wachtwoorden en andere gegevens buitgemaakt. En in 2014 en 2016 zijn tientallen miljoenen gegevens van taxidienst Uber op straat komen te liggen.