Na lang uitstel rijdt de Noord-Zuidlijn op 22 juli

De eerste reizigers kunnen in Amsterdam vanaf 22 juli definitief gebruik maken van de Noord-Zuidlijn. De metro pendelt tussen het noorden van de stad en de Zuidas.

Gebruikers worden gewaarschuwd voor kinderziektes, zeker in het eerste half jaar. In het ergste geval kan de hele metrolijn uitvallen of reisinformatie niet up-to-date zijn.

Vorige maand zetten veiligheidsonderzoekers volgens NH Nieuws nog kanttekeningen bij de opleverdatum van 22 juli. De afstemming tussen de verschillende vervoerders zou niet goed zijn. Ook de aansluitingen rond de Zuidas waren niet ideaal. De dienstregeling wordt daarom aangepast.

Veiligheid

In plaats van twaalf metro's per uur rijden er straks in de spits tien. 's Avonds rijdt de metro om de zeven tot acht minuten. Daarmee moet de veiligheid nog beter gegarandeerd worden.

De komende twee maanden wordt de lijn getest met reizigers. "Vanaf 22 juli zal in de praktijk blijken hoe de nieuwe metrolijn in samenhang met het bestaande netwerk functioneert. Dit kan niet vooraf getest worden", aldus de Vervoerregio Amsterdam.

Olympische opgave

Tot zeven keer toe werd de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn uitgesteld door tegenslagen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de metro in 2005 al zou rijden. De Amsterdamse wethouder Litjens van Verkeer noemde de Noord-Zuidlijn eerder een "olympische opgave".