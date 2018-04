'Turkse geheime dienst haalde Gülenisten op in buitenland'

De Turkse geheime dienst MIT heeft in meerdere landen een belangrijke rol gespeeld bij het overbrengen van aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen naar Turkije. Dat heeft vicepremier Bekir Bozdag tegen de zender Habertürk gezegd. In totaal zouden zo tachtig Gülen-aanhangers in een Turkse cel zijn beland. Hoe de MIT te werk ging, zei hij niet.

Een woordvoerder van president Erdogan wilde alleen kwijt dat de dienst geen illegale methoden heeft gebruikt. Hij verwees naar de gebeurtenissen in Kosovo waar vorige week met hulp van de plaatselijke geheime dienst zes Turken werden opgepakt. De volgende dag werden de zes naar Turkije overgebracht. Vijf van hen werkten in Kosovo op scholen die door de Gülen-beweging worden gefinancierd.

De Kosovaarse premier zei dat hij van niets wist en toonde zich woedend. Hij ontsloeg de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de geheime dienst.

Volgens Bozdag is Kosovo maar een voorbeeld. In totaal zou de MIT in achttien landen dit soort geheime operaties hebben uitgevoerd. Welke landen dat zijn, zei hij niet.

Nederland

De regeringsgezinde krant Daily Sabah schrijft dat het Turkse ministerie van Justitie 54 uitleveringsverzoeken heeft klaarliggen. Die zijn bedoeld voor verdachten in 24 landen.

Volgens het staatspersbureau Anadolu zal Turkije Nederland binnenkort om uitlevering van een persoon vragen.

Staatsgreep

De Turkse regering zegt dat de Gülen-beweging achter de mislukte staatsgreep van 2016 zat. In de nasleep daarvan werden tienduizenden echte of vermeende Gülen-aanhangers opgepakt. Zo'n 150.000 Turken verloren hun baan.

Fethullah Gülen zegt niets met de staatsgreep te maken te hebben. Hij woont in de VS. Turkije heeft om zijn uitlevering gevaagd, maar de Amerikaanse justitie werkt daar vooralsnog niet aan mee.