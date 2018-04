Chinezen eren hun voorouders steeds vaker virtueel

Het Qingmingfestival is jaarlijks op 4 of 5 april en gaat gepaard met veel rituelen. Graven van overleden familieleden worden schoongeveegd en versierd met chrysanten (een plant die Chinezen associƫren met de dood). Ook het verbranden van briefgeld bij het graf is onderdeel van de traditie. Zo hebben familieleden in het hiernamaals iets te besteden.

Volgens de studenten is dat een slechte traditie. Het verbranden van al dat papiergeld is slecht voor het milieu, zeggen ze. Maar ook van die virtuele mogelijkheden zijn ze niet allemaal fan. Ook op de Taobao-website krijgt de moderne versie van de eeuwenoude traditie tegenspraak. Iemand anders sturen om je voorouders te eren is 'onoprecht', wordt er gereageerd.