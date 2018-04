Tweede aanhouding voor kofferbakmoord Klazienaveen

Een 24-jarige man uit Emmen is vanmorgen opgepakt voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen.

Meinema (31) werd in maart vorig jaar gevonden in de kofferbak van zijn auto in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. De wagen hing half in het water. De politie gaat ervan uit dat hij elders om het leven is gebracht. Waarom hij is vermoord, is niet bekend, schrijft RTV Drenthe.

Half februari hield de politie een eerste verdachte aan: Hans O. (39) uit Emmen. Dat was volgens RTV Drenthe op een woonwagenkamp. In de omgeving daarvan werd voor het laatst een signaal van Meinema's mobiel opgepakt.

De eerste verdachte zit nog nog steeds vast. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.