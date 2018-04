Politie door het stof: 'grafschennis' ligt toch net even anders

De hartenkreet gaat verder: "Met de wetenschap dat Diepenheim 73 jaar geleden door de Britten is bevrijd, er toen veel mensen hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid en het normale fatsoen om respect te hebben voor de overledenen, kan ik hier absoluut niets anders van vinden dan dat degene die dit gedaan heeft, zich diep moet schamen!"

Uiteindelijk bleek het dus toch wat anders te liggen, en corrigeerden de agenten het bericht op Facebook: "Met enige opluchting kunnen we melden dat deze graven op 18 januari door de storm waren omgevallen." Dat bleek uit onderzoek van de gemeente.

'Te veel laten leiden door emoties'

De politie erkent haar fout, signaleert RTV Oost. "We kunnen niet anders zeggen dan dat we te vroeg conclusies hebben getrokken en die ook hebben gedeeld via Facebook", aldus de politie. "Ondanks het gevoel van opluchting zijn we blijven zitten met een kater. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat wij de feiten communiceren. Dat is nu niet gebeurd omdat we ons te veel lieten leiden door emoties. We zeggen sorry voor de eventuele onrust die dit heeft veroorzaakt."