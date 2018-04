Podcast #DeDag: de wonderlijke comeback van Tiger Woods

Eigenlijk kon er al lang en breed een kruis door de sportcarrière van Tiger Woods. De golfer kampte met rugklachten en raakte in opspraak na een reeks buitenechtelijke affaires. Maar toch is hij weer terug: de komende dagen speelt hij op de Masters, een van de grootste golftoernooien. 'De beste golfer ooit' maakt een miraculeuze comeback die jaren geleden niemand voor mogelijk hield.

In podcast De Dag vertelt NOS-golfwatcher Ragnar Niemeijer over de neergang en terugkeer van Woods. "Sponsors en het publiek lieten de golfer vallen, maar er is een omwenteling gekomen." Of hij ook kans maakt op de overwinning, is nog maar de vraag.

Volgens de bookmakers gaat Woods hoge ogen gooien, maar Niemeijer heeft het gevoel dat de wens de vader is van de gedachte. "Het zou mooi zijn als hij wint, maar er zijn grotere kanshebbers."

Verder in De Dag

Sint-Maarten haalt opgelucht adem: ruim een halfjaar na orkaan Irma komt er geld vrij voor wederopbouw. John Samson van het Caribisch Netwerk legt uit waarom het zo lang duurde. Daarnaast kijkt hij vooruit, want over twee maanden start het nieuwe orkaanseizoen. Kan het eiland een nieuwe 'Irma' aan?

De VVD komt vandaag met een voorstel om de privacy op internet te beschermen. Een nobel streven, maar is het mogelijk om wraakporno, sextortion en shaming aan te pakken in de complexe digitale wereld? Initiatiefnemer Sven Koopmans legt uit.