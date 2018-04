Bestelbus stort in Roemeense rivier: 9 doden

Bij een ongeluk met een grote bestelbus in Roemenië zijn negen inzittenden om het leven gekomen. De meeste slachtoffers waren houthakkers die in de laadruimte van de bus zaten.

De bus stortte in de rivier naast de weg in de buurt van de plaats Piatra Neamt. Volgens Roemeense media zaten de arbeiders achterin. De hulpdiensten hebben zeven lichamen uit het busje gehaald. Ze konden niet wegkomen. Twee inzittenden zijn er wel in geslaagd om uit de bus te komen, maar het is ze niet gelukt om om naar de kant te zwemmen. Hun lichamen zijn inmiddels geborgen uit de rivier. Eén passagier is gered.

De politie gaat ervan uit dat de bus een klapband kreeg. De chauffeur zou daardoor de macht over het stuur zijn verloren.

Volgens de Roemeense politie stonden er achter in de bus geïmproviseerde banken en mochten er officieel geen mensen in worden vervoerd.