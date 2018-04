Zit een onschuldige plantenkweker vast voor liquidatie A'dam?

Een van de drie mannen die zijn aangehouden in verband met de liquidatie in Amsterdam van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., is de directeur van een tropische plantenkwekerij in De Lier. Bekenden van de 31-jarige man hebben verbijsterd op zijn aanhouding gereageerd.

Volgens Het Parool leidden dna-sporen op een van de gevonden vuurwapens naar de plantenkweker. Een familielid van de man zegt dat er "ergens iets heel erg is misgegaan" en "dat dna-sporen al door een handdruk kunnen gaan rondzwerven".

Dat er een match was tussen het dna op het wapen en de plantenkweker, komt doordat dna van de kweker is opgenomen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Tegen de NOS wil een woordvoerder van het OM niet zeggen waarom zijn dna is geregistreerd. Dna wordt afgenomen bij misdrijven waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat en in sommige gevallen ook misdrijven met een lagere maximum celstraf.

De man wordt op dit moment in verzekering gehouden, wat een stap lichter is dan verzekerde bewaring, wat geldt voor de twee andere verdachten. Morgen wordt de kweker opnieuw voorgeleid en wordt bekend of hij langer vast blijft zitten of vrij komt.

Op de vlucht

De familie van de man heeft inmiddels een verklarend verhaal naar buiten gebracht, dat volgens Het Parool best zou kunnen kloppen. Een kleine twee weken geleden reed er een auto de sloot in vlak bij het bedrijf van de plantenkweker. Hij zou de bestuurder uit de auto hebben geholpen, waarna die op de vlucht sloeg. De gealarmeerde politie wist de bestuurder uiteindelijk aan te houden, maar waarom hij op de vlucht sloeg, is niet duidelijk.

Het dna van de tropische plantenkweker werd aangetroffen op een van de wapens die werden gevonden na de aanhouding van de 41-jarige Shurandy S. Hij wordt ervan verdacht de fatale schoten op Reduan B. te hebben gelost.

Vluchtauto

Naast de kweker en Shurandy S. is ook een man uit Rijswijk opgepakt. Ook van hem zijn dna-sporen aangetroffen op wapens die werden gevonden bij de vluchtauto.

Volgens Het Parool zitten de opsporingsdiensten in hun maag met de onverwachte dna-sporen van de man en kan hij verder nog niet worden gelinkt aan de mocro-maffia. Zijn familie zegt in de krant te hopen dat hij vrijdag wordt vrijgelaten.