Burgemeester Schiedam opgelucht na arrestatie 'criminele familie'

De acht leden van de Schiedamse familie die gisteren werden opgepakt voor criminele activiteiten, zorgden in hun woonomgeving voor veel problemen.

Burgemeester Lamers (CDA) reageert daarom opgelucht op de arrestaties. "Het was een van de meest in het oog springende, irritante, overlastgevende maar vooral criminele families in Schiedam," zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Dikke auto's

"Ze reden in dikke auto's, vertoonden onaanvaardbaar gedrag en hielden zich aan geen enkele regel. Het heeft ons heel veel moeite gekost om er een vinger achter te krijgen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt."

De Schiedammers variƫren in leeftijd van 26 tot 58 jaar en zouden allemaal werkzaam zijn bij "een crimineel familiebedrijf", meldt de politie.

Volgens de burgemeester heeft de politie het afgelopen jaar "mooie klappen" kunnen uitdelen. Agenten hebben ook, net als de boa's, "hinderlijk gecontroleerd".

De burgemeester heeft vorig jaar opdracht gegeven tot een bijna-huisuitzetting waarbij de volledige huisraad van een van de hoofdwoningen op straat is gezet voor een openbare verkoop.

Speldenprik

"Dat vond de familie niet leuk. Het was maar een kleine speldenprik, maar daarmee konden we wel aan de buurt laten zien dat de gemeente ze aanpakt. De buurtbewoners durfden niet over de familie te klagen uit angst voor represailles."

Naast de acht familieleden zijn nog twaalf mensen in Schiedam opgepakt in de zaak. Van de in totaal twintig verdachten zaten er gisteravond nog zes vast. Het onderzoek gaat door, ook komen er nog claims van de Belastingdienst.

"We zien nu dat deze familie een heel groot netwerk bediende. Dat het niet alleen om drugs ging, maar ook het witwassen van heel veel geld."