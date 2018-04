'Veiligheidsdiensten traceren Russisch lab dat novitsjok produceerde'

Britse veiligheidsdiensten denken het Russische laboratorium te hebben ontdekt waar het zenuwgas novitsjok is geproduceerd dat is gebruikt in het Britse Salisbury. Dat schrijft The Times, die meldt dat het laboratorium is gevonden op basis van wetenschappelijk onderzoek en analyse van gegevens die in de dagen na de zenuwgasaanslag zijn verzameld.

Honderd procent zekerheid geven de veiligheidsdiensten niet, maar ze hebben een groot vertrouwen dat ze goed zitten. Ook stellen ze dat de Russen tests hebben gedaan om uit te vinden of novitsjok kan worden gebruikt voor liquidaties.

Groot-Brittannië zou bovendien al voor de aanslag op Skripal hebben geweten over het bestaan van een laboratorium waar het zenuwgas wordt geproduceerd. Volgens een Britse regeringsbron was het al snel overduidelijk dat de novitsjok uit Rusland afkomstig was.

Lekken niet verwonderlijk

Volgens correspondent Tim de Wit is het niet gek dat de geheime diensten niet alle bewijsmateriaal openbaar maken. "Sinds de aanslag wordt al informatie verzameld en het zou goed kunnen dat er ook bronnen in Rusland zelf zijn. Maak je dat openbaar dan breng je die bronnen in gevaar. Het is sowieso heel ongebruikelijk dat regeringen geheime informatie zomaar openbaar maken. En dat is meteen ook een probleem, want zo kun je heel moeilijk alle twijfel wegnemen."

"Die constante twijfel, waar de Russen dan weer meteen op springen, maakt geen sterke indruk", zegt De Wit. "Daarom is het niet zo verwonderlijk dat er vandaag wat informatie wordt gelekt. Zo kunnen de Britten toch het initiatief naar zich toe trekken en voorkomen dat de Russen nog meer twijfel kunnen zaaien."