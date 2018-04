Topman Dick Boer van Ahold Delhaize stapt op en zal per 1 juli worden opgevolgd door Frans Muller. Er werd in de media al druk gespeculeerd dat Boer zou opstappen.

Boer leerde de kneepjes van het kruideniersvak in de winkel van zijn vader, in Axel (Zeeuws-Vlaanderen). Kenners noemen hem dan ook een 'kruidenier pur sang'.

Na een studie bedrijfseconomie kwam hij in 1998 terecht bij Ahold; eerst als financiƫle man van de Tsjechische afdeling van het bedrijf, later werd hij president en ceo van Albert Heijn. Boer - getrouwd en vader van vier kinderen - trad in 2007 toe tot de raad van bestuur van Ahold.

In 2011 bereikte hij de hoogste positie bij Ahold en leidde twee jaar geleden de fusie tussen Ahold en het Belgische Delhaize. Hij is sinds die fusie topman van het concern, met de Nederlander Muller als vice-topman.

'Het was een eer'

Hij heeft twintig jaar gewerkt bij de onderneming en spreekt nu van een goed moment om af te treden. "Het is een eer geweest om dit bedrijf te leiden. Ons bedrijf is goed gepositioneerd voor groei op de lange termijn", aldus Boer.

Muller stond sinds 2013 aan het roer van Delhaize. Boer blijft tot medio 2019 nog betrokken bij Ahold Delhaize als adviseur.

Verder wordt Jan Hommen de nieuwe president-commissaris van het Nederlands-Belgische supermarktconcern. Voormalig ING-topman Hommen zal na de jaarvergadering op 11 april het stokje overnemen van president-commissaris Mats Jansson die dan aftreedt.

Twee andere commissarissen stappen dan ook op. Jansson was voorzitter van de raad van toezicht van het bedrijf sinds de fusie in juli 2016. Hommen was tussen 2013 en 2016 ook al president-commissaris bij het concern.