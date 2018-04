Opnieuw grote ministerswisseling in kabinet Bouterse

Een opvallend vertrek is dat van de minister van Openbare Werken en Transport, Jerry Miranda. De laatste jaren klom hij op van lokaal bestuurder tot bewindsman. Hij werd binnen de Nationale Democratische Partij van Bouterse gezien als aanpakker en als loyalist van de president. Maar hij ruimt nu roemloos het veld.

Critici denken dat Bouterse met de veranderingen in zijn regering alvast inspeelt op de verkiezingen van 2020. Zijn populariteit is tanende vanwege de economische crisis in het land. Door nieuwe bewindslieden aan te stellen, zou hij vertrouwen willen wekken voor herstel.

Met de benoeming van twee nieuwe ministers uit het afgelegen district Nickerie zou de president alvast goodwill willen kweken bij Nickeriaanse kiezers. En door het losweken van een van de ministers uit de oppositiepartij VHP zou hij binnen zijn tegenstanders onrust willen creëren.

'Incompetentie'

Een minister in Suriname zit, ook als hij ontslagen is, financieel gebeiteld voor de rest van zijn leven. Ook krijgen een ex-minister en zijn of haar gezin gratis een royale gezondheidszorgverzekering tot hun dood.

De oppositiepartijen zien de wisselingen van Bouterse dan ook als een verspilling van overheidsgeld en als een incompetentie van de regering. Bouterse reageerde sarcastisch op die visie. "Dat soort kritiek krijg je als mensen niet nadenken. Zij, de oude politieke partijen, verschillen ideologisch van ons. En als je zo denkt zoals zij, dan zal je nooit begrijpen wat Bouterse doet."