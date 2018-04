Het beschadigde lichaam van fotografe Laura Hospes

Het zijn choquerende foto's, de zelfportretten van Laura Hospes. De fotografe was een tijdlang suïcidaal en verwondde zichzelf. Vanaf komend weekend is haar eerste solotentoonstelling te zien in Assen.

Hospes (23) raakte in 2015 zwaar depressief, deed meerdere zelfmoordpogingen en werd opgenomen. "Toen ik uit de suïcidale fase was, ben ik gaan mezelf gaan beschadigen", zegt Hospes in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Ook foto's van het beschadigde lichaam van Hospes worden in de expositie getoond.