Is het een bom of een koelkast? Vind het uit met de waterdrone

In het riviertje De Keen in het Zuid-Hollandse Strijen liggen spullen die er niet horen. Mogelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Niet handig voor waterschap Hollandse Delta, dat het riviertje wil uitbaggeren. Daarom wordt een waterdrone ingezet. Die maakt een soort echo van de bodem, waardoor duidelijk wordt of het gaat om een bom of bijvoorbeeld een koelkast of fiets.

Meer kosten

Eerst werd dit werk door duikers gedaan, maar nu is voor het eerst de drone ingeschakeld. Dat is vooral een centenkwestie. "Normaal scannen wij of er ijzer zit en als dat zo is, maken duikers de obstakels vrij. Maar in de meeste gevallen gaat het om oude fietsen of koelkasten, dus dan heb je meer werk en meer kosten," zegt heemraad Lies Struik tegen RTV Rijnmond.

De waterdrone heeft nog een paar dagen nodig om het hele gebied in kaart te brengen. Er zijn tot nu toe nog geen explosieven gevonden.