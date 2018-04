Hoe elf rechters de toekomst van een grootmacht beïnvloeden

Het succes van 'Operatie Wasstraat' is voor een groot deel te verklaren door het feit dat veroordeelden soms ook echt naar de gevangenis moesten. Langzaam maar zeker leek er een einde te komen aan de relatieve straffeloosheid waaraan de Braziliaanse elite zo gehecht was. De angst voor de gevangenis was zo groot dat velen samenwerkten met justitie, in ruil voor strafvermindering.

Strandappartement

Zo kwam ook Lula da Silva in het beklaagdenbankje terecht. Hij zou een appartement aan het strand hebben gekregen van een bouwbedrijf, in ruil voor opdrachten bij staatsoliebedrijf Petrobras. Hij werd veroordeeld, ook in hoger beroep. Maar de oud-president heeft nog verschillende mogelijkheden om zijn veroordeling aan te vechten, tot aan het Hooggerechtshof toe.

In de praktijk werden de afgelopen twee jaar al heel wat veroordeelden naar de gevangenis gestuurd na de eerste mogelijkheid tot hoger beroep. De advocaten van Lula willen voorkomen dat hun cliënt dat ook overkomt en startten een zogenoemde 'habeas corpus'-procedure bij het Hooggerechtshof.

In de aanloop naar deze zitting gingen duizenden voor- en tegenstanders de straat op. Aanhangers van Lula en zijn Arbeiderspartij spreken van een heksenjacht en beschuldigen Justitie van partijdigheid. Ze spreken zelfs van een 'stille staatsgreep', die begon met het afzetten van Lula's partijgenoot en opvolger als president, Dilma Rousseff, in 2016.

De term 'staatsgreep' ligt gevoelig in Brazilië, waar militairen in 1964 de macht overnamen en tot in de jaren tachtig een dictatoriaal bewind voerden. In dat kader vielen de uitspraken van de hoogste commandant van het Braziliaanse leger, gisteren via Twitter, bijzonder slecht. Generaal Villas Boas twitterde dat hij 'straffeloosheid veroordeelt'. Die uitspraak - een verwijzing naar Lula's zaak - kwam de militair op hevige kritiek te staan.

Wordt vervolgd

Alle ophef ten spijt, de rechtszaak van vandaag betekent niet het einde van de juridische saga rond de linkse oud-president. Zelfs als het Hooggerechtshof besluit dat hij de gevangenis in gestuurd kan worden, zal hij niet meteen in de boeien geslagen worden.

Volgende week dinsdag is er nog een laatste zitting in de eerste beroepszaak die hij verloor. Pas als die formaliteit is afgerond, kan hij eventueel naar het gevang.

Wat betreft Lula's deelname aan de verkiezingen van oktober: ook daarover is het laatste woord nog niet gesproken. Officieel mogen veroordeelde politici niet meedoen aan verkiezingen. Maar dat is in eerste instantie aan een andere rechtbank, op een ander moment. Het is zelfs mogelijk dat Lula vanuit de gevangenis meedoet aan de verkiezingen, beweren sommige juristen.