Mannen melden zich alsnog voor dna-onderzoek Nicky Verstappen

Ruim 500 mannen die geen dna hebben afgestaan in de zaak-Nicky Verstappen hebben een telefoontje van de politie gekregen met de vraag of ze dat alsnog willen doen.

De telefoontjes hebben resultaat, zegt het Openbaar Ministerie. Het "overgrote deel" van de mannen is alsnog bereid om wangslijm af te staan, meldt 1Limburg. "Daar zitten mannen bij die het vergeten waren of bij wie het niet uitkwam", zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

In het eerste dna-onderzoek zijn eind vorig jaar 1500 mannen benaderd. Bijna twee derde gaf daar gehoor aan. De mannen werden geselecteerd omdat ze vanwege werk of recreatie ten tijde van Nicky Verstappens dood in 1998 geregeld op de Brunssummerheide kwamen, de plek waar hij werd gevonden.

Verwantschapsonderzoek

Dit zogeheten autosomaal onderzoek is iets anders dan het verwantschapsonderzoek, dat in februari en maart werd gehouden. Daarbij wordt via de familielijn gezocht naar de eigenaar van het dna-spoor dat werd gevonden op de kleding van de 11-jarige jongen.

Voor het verwantschapsonderzoek zijn 21.500 mannen opgeroepen. Twee derde van hen stond dna af. De politie en het Openbaar Ministerie overwegen nu om families waar nog geen dna van is, nogmaals te benaderen.

Inmiddels is 25 procent van de monsters onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.