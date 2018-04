Boos Rusland krijgt geen steun in internationaal overleg

Tijdens een overleg van de OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) in Den Haag is een Russisch voorstel om een gezamenlijk nieuw onderzoek te beginnen naar de gifgasaanval op een Russische oud-spion in Engeland met overmacht weggestemd. Rusland kreeg steun van Iran en China bij het verzoek om samen met de Britten de gifgaszaak aan te pakken.

Uiteindelijk stemden 16 landen tegen het voorstel en zes voor. Zeventien landen onthielden zich van stemming.

Na afloop van de vergadering verweet Rusland Londen op hoge toon het gezond verstand te hebben verloren. "Het Verenigd Koninkrijk moet goodwill tonen, zei de Russische vertegenwoordiger bij de OPCW, Alexander Sjoelgin, tegen de internationale pers. "In plaats daarvan zien we een smerige stroom van complete leugens".

Internationaal recht geschonden

Sjoelgin zei dat Rusland door de Britten op een zijspoor is gezet. Ook maken Londen en de landen die de Britse regering hierin steunen zich schuldig aan schending van het internationaal recht, aldus de Russische OPCW-ambassadeur. Hij riep in herinnering hoe Londen direct na de aanslag met grote stelligheid beweerde dat Rusland achter de gifgasaanval zat en dat Moskou 24 uur de tijd kreeg om hierop te reageren.

Geen enkel land mag Rusland een ultimatum stellen, vervolgde hij. Hij herhaalde dat Moskou niets te maken heeft met de aanslag op Skripal en dat Rusland, onder toezicht van de OPCW, destijds alle chemische wapens heeft vernietigd. Sjoelgin wees er daarna op dat er één land is dat nog wel over een grote hoeveelheid chemische wapens beschikt: de Verenigde Staten.

Op verzoek van Rusland sprak de zogenoemde Uitvoerende Raad van de OPCW de hele dag over de aanval met het gifgas novitsjok op Skripal en diens dochter Joelia. Groot-Brittannië beschuldigde tijdens dat overleg Rusland opnieuw ervan achter de aanval te zitten.

'Pervers'

Rusland heeft steeds gezegd niets te maken te hebben met de aanval in het Britse Salisbury. Maar de Britse vertegenwoordiger noemde het "hoogstwaarschijnlijk" dat Rusland het gemunt had op de dubbelspion die al enige tijd in Engeland woonde.

Ruslands verzoek om samen de gifgasaanval te onderzoeken, werd door de Britse vertegenwoordiger als "pervers" van de hand gewezen.