Sinds wanneer mogen de kolonisten Catan niet meer veroveren?

Het is al meer dan twintig jaar oud en inmiddels zijn er generaties mee opgegroeid: het bordspel De kolonisten van Catan, in de volksmond meestal 'Kolonisten', of 'Catan' genoemd.

Maximaal vier spelers proberen het eiland Catan te koloniseren door met behulp van grondstoffen dorpen en steden te bouwen en punten te vergaren. Wie het eerste tien punten heeft wint.

Al snel na de lancering in 1995 in Duitsland werd Die Siedler von Catan mateloos populair, ook in Nederland onder de naam De kolonisten van Catan. Uitbreidingssets volgden en in 1999 werd het spel uitgeroepen tot speelgoed van het jaar.

Stevige kartonnen dozen

In totaal zijn er in Nederland ruim 1,5 miljoen exemplaren van het spel verkocht, in stevige kartonnen dozen. En die gaan lang mee, vandaar dat het niemand opviel toen de naam in 2014 werd veranderd. De kolonisten van Catan werd gewoon Catan. Geen haan die er naar kraaide.

Tot vandaag. Het AD publiceerde een verhaal waarin een woordvoerder van de maker, 999 Games, de reden voor de naamsverandering vertelde. Volgens deze Bart Calis ontving de fabrikant al jaren klachten over het woord kolonisten en was besloten daar gehoor aan te geven.

Ongein

"We werden gewezen op de negatieve aspecten van het Nederlandse koloniale verleden. Dat we met de naamgeving teruggingen naar de oude blanke roots. Dat soort ongein. Het woordje kolonisten heeft een nare bijsmaak. Daar wilden we van af."

In de krant noemde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de naamswijziging verkrampt. Volgens hem liet de fabrikant zich leiden door "een paar gekkies in hun mailbox". Hij voegde eraan toe: "Ik ben de hele discussie over dit soort verwijzingen naar kolonialisme zat."

Uniforme merknaam

Dat liet spellenfabrikant 999 Games niet op zich zitten. Het bedrijf deelde in een persbericht mee dat de naamsverandering niets met klachten over kolonialisme te maken had, maar het resultaat was van een wijziging in de bedrijfsstrategie. In het kort: "er was behoefte aan een internationale uniforme merknaam".

De berichtgeving in het AD deed 999 Games af als onnodige stemmingmakerij. "Het verband met ons koloniaal verleden is ongegrond."

Wat dan weer de vraag oproept hoe dat dan zit met woordvoerder Bart Calis, die dat verband wel degelijk zag. Door de telefoon vertelt hij aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws dat hij vasthoudt aan zijn verhaal in het AD, maar "blijkbaar was er nog een reden waar ik gisteren nog niet van wist."