15 jaar cel voor vermoorden schoonzus in Amsterdam

Een 42-jarige man moet vijftien jaar de cel in voor de moord op zijn schoonzus. Hij mishandelde en wurgde haar in mei 2016 in een appartement in de Amsterdamse wijk Osdorp.

De rechtbank in Amsterdam zegt dat het erop lijkt dat de man zijn schoonzus heeft vermoord omdat hij niet in haar telefoon mocht kijken. Daar zou informatie in staan waar hij kwaad over was. De rechtbank noemt het "zeer verontrustend dat de man haar om zoiets onbeduidends om het leven heeft gebracht". De 42-jarige man wil niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

De man was illegaal in Nederland en woonde met zijn vriendin, twee broers en de schoonzus in een appartement aan de Jan van Zutphenstraat.

De man en schoonzus waren alleen thuis toen er een gevecht ontstond. De vrouw werd zwaar mishandeld en daarna gewurgd in een nis van het trappenhuis. Volgens de rechtbank verkeerde het slachtoffer zeker een half uur in doodsnood.

Vastgebonden op boot

Meteen na de moord beweerde de man tegenover zijn broers dat hij het slachtoffer ergens op een boot had vastgebonden. Voor 500 euro zou hij zeggen waar ze was, maar de broers leverden hem nog dezelfde avond af op het politiebureau.

De 23-jarige vriendin van de man is vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Wel kreeg ze volgens NH Nieuws vier maanden cel voor het weggooien van bewijsmateriaal, zoals bebloede kleding.

De lezing van de advocaat van de man is dat het slachtoffer door een ongeluk van de trap viel. "Dat heeft mogelijk een braakreactie opgewekt, waardoor ze is gestikt in haar braaksel."