Frankrijk grootste leverancier van namen Europese politie-database

In een databestand dat Europese politiekorpsen kunnen gebruiken in de strijd tegen terrorisme, stonden het afgelopen jaar de namen van 134.000 mensen. Veruit de grootste leverancier van verdachten is Frankrijk met 78.619 namen, blijkt uit onderzoek van persbureau Associated Press.

De Duitse parlementariër Andrej Hunko (Die Linke) is bezorgd over de database van Europol. Hij zegt dat Europese landen kennelijk verschillende criteria hanteren om te bepalen of iemand 'gevaarlijk' genoeg is om in de database te komen.

Hunko wijst ook op het risico van misbruik van de lijst. Hij sluit niet uit dat Frankrijk via de database veel meer criminelen in de gaten wil (laten) houden dan alleen mensen die zijn geradicaliseerd of die op een andere manier een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid. Dat laatste is de gedachte achter de Europol-lijst.

Het Bondsdaglid Hunko is ook bang dat in de jacht op terroristen privacyregels worden geschonden. Hij sluit niet uit dat de Fransen ook namen van familieleden, kennissen of buren van een verdachte in de database hebben gezet. Dat kan ertoe leiden dat die allemaal in het geheim worden gescreend of gevolgd als zij bijvoorbeeld elders in Europa op vakantie gaan.

Vermissing en wapenhandel

Er bestaat ook al jaren een algemene databank, het Schengen Informatie Systeem, die bestemd is voor politie en justitie. Dat bestand wordt geraadpleegd bij onder meer vermissingszaken, grensoverschrijdende autodiefstal of wapenhandel. Die Europese database werd vorig jaar zo'n 5 miljard keer geraadpleegd, zei de directeur tegen AP.

De aparte Europol-database is opgezet om aanslagen te voorkomen en om terreurverdachten sneller te kunnen opsporen. Vooral sinds de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 zoeken inlichtingendiensten en politiekorpsen gericht naar verdachten en potentiële terroristen.

Dichtstbevolkt

De Duitse parlementariër Hunko is het eens met het bestaan van de database, maar hij heeft opheldering gevraagd over de criteria die worden gebruikt en vooral over de Franse aanpak. Met bijna 80.000 namen 'met een vinkje' vult Frankrijk 60 procent van de database.

Groot-Brittannië, met grofweg evenveel inwoners, heeft bijna 17.000 verdachten gespot. Duitsland, het dichtstbevolkte land van Europa, heeft maar iets meer dan 4000 namen in de database voor Europol.