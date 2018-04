Helene Fischer komt na 1 april-grap toch naar Gelredome

Maar nu komt ze dus wel. "Deze keer komt ze echt", belooft het stadion. De Stadion-Tournee, waarmee ze Gelredome aandoet wordt Fischers grootste tournee ooit, en dat heeft niets te maken met een grap.

Helene Fischer is in Duitsland een grootheid. Ze is overladen met prijzen en zingt in het Duits en in het Engels. Sinds 2011 presenteert ze elk jaar op eerste Kerstdag een programma bij de publieke omroep ZDF.