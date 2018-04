Nederlandse actiegroep wilde Ronde van Vlaanderen stilleggen

Een groep Nederlandse dierenactivisten heeft Eerste Paasdag geprobeerd de Ronde van Vlaanderen stil te leggen. Actievoerders van de Stichting Konijn in Nood hadden kettingen vastgemaakt aan de reling aan weerszijden van een brug dicht bij de finish. Ze wilden die in het midden aan elkaar vastmaken en aan een paar van de actievoerders, zodat de renners, auto's en motoren van de koers niet verder konden.

Dat was ongeveer een kwartier voordat de latere winnaar, de Nederlander Niki Terpstra, daar zou passeren. Het plan mislukte, omdat toeschouwers op tijd de politie waarschuwden. Die heeft negen activisten opgepakt.

Tegen Lidl

De Stichting Konijn in Nood voert al sinds 2016 actie tegen de supermarktketen Lidl, een sponsor van de Ronde van Vlaanderen en toevalligerwijs ook van de Quickstep-ploeg van winnaar Terpstra. De stichting wil niet dat Lidl vlees verkoopt van konijnen die voor consumptie worden gefokt en binnen elf weken worden geslacht.

Volgens een bericht op haar website heeft de stichting de afgelopen jaren met succes actiegevoerd tegen de verkoop van konijnenvlees in supermarkten. Lidl bleek daar niet gevoelig voor en zou ook niet bereid zijn geweest met de stichting in gesprek te gaan. In een voor Pasen geplaatst bericht schreef de stichting dat acties tijdens de Ronde van Vlaanderen niet werden uitgesloten.