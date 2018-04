Politie doet weer onderzoek in water in zaak-Orlando

Woordvoerder Gijs van Nimwegen legt aan Omroep West uit: "De resultaten kunnen eventueel bijdragen aan een reconstructie van de laatste dag van Orlando Boldewijn. Het is een van de vele onderzoekshandelingen, zij het een heel zichtbare."

Het lichaam van de Rotterdamse tiener werd 26 februari gevonden op een eilandje in het water in de Haagse wijk. Toen was Orlando (17) al acht dagen vermist.

Datingapp

De jongen kwam zondagavond 18 februari niet thuis na een afspraakje met een man die in Den Haag in de buurt van de plas woonde. Hij had dat - zoals hij vaker deed - via een datingapp gemaakt.

Het is nog niet duidelijk waardoor hij om het leven is gekomen. De zaak wordt onderzocht door een zogeheten Team Grootschalige Opsporing. De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen.