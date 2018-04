Prestigieuze Haagse denktank sluit deuren vanwege financiële problemen

Het Institute for Global Justice (IGJ) in Den Haag houdt op te bestaan. Op de website meldt de denktank dat het ontbreekt aan financiële middelen. Het instituut heeft de afgelopen jaren naar eigen zeggen voldaan aan zijn publieke taak.

Het IGJ werd in 2010 opgericht op initiatief van Jozias van Aartsen, toen burgemeester van Den Haag, en Madeleine Albright, oud-minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten. De denktank moest onder meer onderzoek gaan doen naar vrede, veiligheid en recht. Daarvoor werd zo'n 20 miljoen aan belastinggeld gereserveerd, blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant.

Naar eigen zeggen heeft het IGJ een bijdrage gehad in het promoten van Den Haag als internationale stad van recht en vrede. "Maar het doel was om meer te worden dan alleen een onderzoeksinstituut", zegt voorzitter Dick Benschop. "Het ontbreekt aan financiële middelen om dit doel in de toekomst alsnog te bereiken."

Topsalaris en luxueuze levensstijl

Volgens de Volkskrant begonnen de problemen voor het IGJ na de aanstelling de Amerikaan Abi Williams als decaan in 2013. Hij zou een salaris van ruim 200.000 euro hebben gekregen, er een luxueuze levensstijl op hebben nagehouden en nauwelijks aan fondsenwerving hebben gedaan.

Ondanks klachten van het personeel over zijn manier van communiceren, greep de raad van toezicht van het instituut niet in. Als gevolg daarvan kwam het IGJ steeds dieper in geldnood en werd sluiting onafwendbaar. Lopende projecten worden overgedragen aan partners van de denktank.