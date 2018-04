Britse kinderen trekken aan de bel over extremistische ouders

Vier Britse kinderen hebben hun eigen ouders bij de politie aangegeven omdat zij gedwongen werden om naar onthoofdingsvideo's van IS te kijken. Volgens de kinderen zijn de ouders aanhangers van de islamitische terreurorganisatie.

De ouders verschenen vorige week voor de rechter bij een voorlopige hoorzitting. De oudste van de vier, een meisje van 18 jaar, had een e-mail gestuurd naar ChildLine, een Britse hulpinstantie voor kinderen, vergelijkbaar met de Kindertelefoon in Nederland. De dochter schreef dat ze samen met haar drie broertjes van 10, 14 en 16 jaar thuis werd vastgehouden. Ook mochten ze van hun ouders niet naar school gaan.

Het Somalische gezin woonde in de Midlands. Uit de rechtbankpapieren blijkt dat de kinderen sociaal geïsoleerd waren. Ze mochten slechts een keer per drie weken naar buiten. Het jongste broertje heeft een leerachterstand. Hij is zodanig getraumatiseerd, dat hij niet tot praten in staat zou zijn. De kinderen zijn ondergebracht bij een pleeggezin.

Volgens het hof in Londen verheerlijken de ouders extremistisch geweld. Ze hadden antisemitische, anti-Britse en homofobe opvattingen. De ouders spreken de beschuldigingen tegen.