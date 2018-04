1,2 miljoen handtekeningen voor Fries en andere minderheidstalen

1,2 miljoen mensen willen afdwingen dat het Europees Parlement en de Europese Commissie ondersteuning voor (de talen van) minderheden bespreken. Ze hebben hun handtekening gezet onder een burgerinitiatief hiervoor.

Doel is dat niet alleen geld gaat naar de grote Europese talen, maar ook naar kleine regionale talen als het Fries en het Nedersaksisch dat ook in Groningen, Overijssel, Drenthe, de Veluwe en de Achterhoek wordt gesproken. Ook moet onderwijs in eigen taal en cultuur blijven bestaan.

Vanochtend was de deadline voor het ondertekenen en maakte de internationale koepel van minderhedenorganisaties FUEN in Denemarken het resultaat bekend.

50 miljoen mensen

Als de handtekeningen geldig zijn, komt het voorstel van de organisatie op de Europese agenda. Europa telt zo'n 50 miljoen mensen die deel uitmaken van een minderheid of die een minderheidstaal spreken.

Volgens de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Minority Safety Pack worden hun culturele identiteit en taalgemeenschap bedreigd. Ze vinden dat minderheden juist ondersteund moeten worden, ook bij het promoten van hun cultuur.

De meeste handtekeningen komen uit Hongarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Slowakije en Spanje. In het noorden en westen van Europa was de steun voor het initiatief veel kleiner.

Tot dusver is het nog maar vier Europese burgerinitiatieven gelukt meer dan een miljoen geldige handtekeningen te verzamelen.