Milieuschade op Borneo door brandende olievlek

Aan de oostkust van het Indonesische eiland Borneo dreigt grote milieuschade te ontstaan door een brandende olievlek op zee. Zaterdag vloog de olievlek in brand, waarbij de vlammen hoog opschoten en de rook kilometers de lucht in ging.

Eerder is de noodtoestand uitgeroepen, die nog steeds van kracht is. Met man en macht wordt geprobeerd de verdere verspreiding van de olievlek op zee te voorkomen om de milieuschade zoveel mogelijk te beperken.

De brand is nu weliswaar onder controle, maar het vuur smeult nog steeds en veroorzaakt overlast in de kustplaats Balikpapan. Veel mensen kampen met ademhalingsproblemen en klagen over misselijkheid.

Bij de brand zijn vijf vissers om het leven gekomen. Hun schip werd ingesloten door de vlammen.

De olie is volgens NOS-correspondent Michel Maas vermoedelijk afkomstig van een schip. De autoriteiten gaan na of een Chinees schip dat onlangs passeerde, de olie gelekt heeft. Het gaat niet om ruwe olie, maar om een zeer ontvlambare brandstof voor schepen.